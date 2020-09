Minister Błaszczak: Most będzie gotowy w ciągu 3 dni

W sprawie budowy mostu pontonowego na Wiśle zabrał szef resortu Mariusz Błaszczak podczas konferecji prasowej. Mówił o działaniach pomocowych wojska w związku z kolejną awarią waszawskiej oczyszcalni ścieków "Czajka". Jak stwierdził szef MON, obecna sytuacja „jest wynikiem lekceważenia obowiązków przez prezydenta Trzaskowskiego”.

Minister Błaszczak stwierdził także, że w obecnej sytuacji mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną, a most pontonowy, po którym – podobnie jak przy poprzedniej awarii – będą transportowane ścieki, zostanie oddany do użytkowania już 10 września.

Błaszczak powiedział:

- Tak jak rok temu i teraz Wojsko Polskie ułoży most pontonowy (...). Chciałbym podkreślić wielki profesjonalizm i zaangażowanie żołnierzy. W budowie mostu uczestniczą dwie jednostki wojskowe

Dodał też:

- Nad utrzymaniem mostu będzie czuwać 50 żołnierzy. Ta przeprawa jest możliwa do wykorzystania do listopada

Szef MON podkreślił:

- Sytuacja w Warszawie jest wynikiem lekceważenia obowiązków przez prezydenta Trzaskowskiego, tej sytuacji można było uniknąć

Wojsko pomaga ograniczyć skutki ponownej awarii kolektorów ściekowych m. st. Warszawy. Żołnierze Wojska Polskiego kolejny raz przygotują most pontonowy i udowadniają jednocześnie, że są zawsze gotowi do niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych. #Warszawa #Czajka. pic.twitter.com/Cd68iIaCQU — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 8, 2020

mp/mon