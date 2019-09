Matka Kurka: Antysystemowe kurtyzany - Korwiny i Kukizy patrzą, kto da więcej. Potrzebna wielka mobilizacja PiS!

Ostatnie sondaże ponownie komentowane są jako miażdżenie przez PiS konkurencji. Jednak, gdy spokojnie policzy się kreski, wychodzi, że PiS jest w opozycji – wygrywa wybory, ale nie tworzy rządu:

PiS – 45%

PO-KO – 26%

SLD & CO – 14%

PSL + Kukiz – 8%

Konfederacja – 5%

Razem:

PiS – 45%

antyPiS – 53%

i wszystko w temacie. Antysystemowe kurtyzany polityczne, czyli Korwiny i Kukizy już zapowiedziały, że dadzą temu, kto zaoferuje więcej, reszta jest zblatowana, więc sytuacja jest krytyczna – pisze Matka Kurka w swoim tekście opublikowanym na Kontrowersje.net.

Dalej dodaje:

Trzeba wziąć pod uwagę, że sondaże to miraże, ale i tak czemuś służą – gotują żabę powoli; przyzwyczajają publikę do pewnej wizji przyszłości. Trochę też sterują socjotechnicznie dodając ducha walki swoim faworytom.

Jak zauważa:

„Pisałem już dawno temu (2 lata?) przy okazji próby likwidacji ferm futerkowych, że jeśli PiS nie przestanie traktować drobnych przedsiębiorców (CEIDG) jak popychadła, to w końcu się doigra.

No i widzimy wyraźny przepływ tych 2 – 3% z PiS do Konfederacji; a te 2 – 3% może ważyć bardzo dużo, to nasze być, albo nie być”.

Pisze także:

Uwolnienie składek ZUS dla lepiej zarabiających, wykopane i dobrze nagłośnione aroganckie wypowiedzi Kaczyńskiego (jak komuś się nie podoba, to niech zamknie firmę, parafrazując), cały czas obowiązujące to naliczanie brutto + brutto, które od umowy 4000 zł brutto obciąża pracodawcę kwotą 4800…

Autor zauważa, że mały biznes to w Polsce 1,9 mln pomniejszych firm i utrzymuje się z tego ok. 4,5 mln Polaków, wobec czego „to już spory powód, żeby dmuchać i chuchać na tę grupę społeczną”. Dodaje, że głównym oraz nierozwiązywalnym problemem jest w tu „[…] kilkukrotnie rozkradziony, z definicji deficytowy ZUS. Ale łatanina prującego się worka, to żaden pomysł”.

Stwierdza, że Prawo i Sprawiedliwość ma trzy tygodnie na to, aby coś z tym zrobić, a jeśli kwestia ZUS nie zostanie rozpracowana, jest spore ryzyko przegranej.

Pozostaje kwestia postawy polskich przedsiębiorców – dlaczego będą głosować na formację, która po dojściu do władzy MUSI zepsuć sprawy i urządzenia zapoczątkowane przez PiS. Tutaj odpowiedź jest prosta – nie można być patriotą mieszkając pod mostem – przynajmniej nie WOLNO nikomu tak autodestrukcyjnie zagłosować – ojcowie rodzin mają przede wszystkim obowiązek przetrwać i jeśli Dobra Zmiana nastaje na podstawy ich bytu, to lepsze cokolwiek innego – i nie ma tutaj potrzeby odwoływania się do jakiejkolwiek ideologii – pisze w swoim tekście Piotr Wielgucki.

Dalej dodaje:

Ja również nie jestem fanem PiS, ale tak się jakoś sprytnie poukładało, że każda inna alternatywa jeży włosy na głowie. To całe PO-Ko, komuchy, polityczne kurtyzany… to będzie prawdziwa masakra, jak dorwą się do władzy…

Na koniec pisze:

Z PiS-em jakoś później będziemy się dogadywać i układać, ale jeśli zlekceważą ten problem, stracą wszystko, a my pójdziemy na dno razem z nimi…