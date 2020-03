Mateusz Morawiecki mówił o przerażających prognozach gospodarczych

StopKoronaPierdolcowi 30.3.20 17:48

„Wszystkie restrykcje, które są wprowadzane w ostatnich tygodniach, o nich decyduje i je sugeruje pan minister Szumowski. (…) W tej chwili rozważane są ewentualnie dalsze." mówi Emilka o Szumku. Otóż Moi drodzy. Nie chodzi o walkę z koroną, a o to, ze z biegiem czasu społeczeństwo przyzwyczaja się do restrykcji coraz mniej się boi. W zwiazku z tym trzeba je coraz bardziej zastraszać.Najgorsze jednak jest to, że nie da się w nieskończoność zwiekszać presji strachu. Finalnie osiągniemy punkt, w którym frustracja i wściekłosć społeczeństwa, a takze poczucie ze niczego niema się do stracenia będzie silniejsza niz strach.