Marsz Równości w Zabrzu. Była tylko jedna osoba

bezlitosny internauta 24.8.19 20:01

To żaden "marsz równości" tylko wygłup Artura Grali. Pienianiacza i trola internetowego przez duże "T". To ta sama liga co mkarwan, buzdygan czy Ryszard Nowak (z tym ostatnim porównaniem z pewnością zgodzą się zabrzańscy gminni urzędnicy, których nęka regularnie swoją pisaniną).



Pierwszy raz zetknąłem się z nim w środowisku fanów komputerów retro, gdzie znany jest pod nickiem "SzaryWilk".