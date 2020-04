Małgorzata Gersdorf się żegna. ,,Nie udało się zatrzymać destrukcji''

stan 28.4.20 13:43

Gersdorf, jak konsul rzymski, czuwała "by Rzeczpospolita nie poniosła uszczerbku i za to odpowiadają przed tym Sądem"?

A który to konsul rzymski jeździł do Berlina, by zdawać sprawozdanie z tego "czuwania" i któryż to konsul rzymski zarzekał się w obcym kraju, że nie jest Rzymianinem?

Gersdorf megalomanka? Grodzki nie mniejszy, bo 3. osoba!, Neuman potrafi tak zatrząść sądem, że wstrzyma wydawanie wyroków skazujących, Kidawa - urodziwą Sofią Loren, do plejady gwiazd wciągnęli nawet ex cara, bo jakże w takim towarzystwie bez cara? Wiecie kto to "Carex"?