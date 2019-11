Macierewicz komentuje sprawę Biejat. ,,Nieporozumienie''

Grzegorz z Domaradza 17.11.19 18:33

Wczoraj była ta bardzo ciekawa Rozmowa Niedokończona w Radiu Maryja. Gościem był nie kto inny jak marszałek senior Macierewicz. Dzwoniło wielu ludzi oburzonych postępowaniem PIS. Odnosiło się wrażenie że ta audycja to była rozpaczliwa próba obrony PIS przez Macierewicza. Ja skomentuje tak jako pochodzący z Domaradz gdzie PIS uzyskał najlepszy wynik wyborczy w tegorocznych wyborach. Jak PIS nie uderzy się a piersi i nieuchwali w tej kadencji ustawy antyaborcyjnej to to jest ich ostatnia kadencja. Ludzie mogą wybaczyć wszystko : pijaństwo, wizyty w burdelach, pospolite złodziejstwo czy nadmierne korzystanie ze środków publicznych myślę tu o casusie Kuchcińskiego i jego niesławnych lotach a który był u nas jedynką w wyborach ale niewybaczą tylko jednego jak się z nich w żywe oczy robi durnia wybierając zwolenniczkę aborcji na szefa Komisji rodziny. Część ludzi poczuło się po prostu oszukanych tak jak ja i moi sąsiedzi bo podpisywaliśmy się pod obywatelskim projektem ustawy antyaborcyjnej która po 3 ok latach mrożenia trafil do kosza. I tacy ludzie niezaglosują na jakąś Konfederację tylko poprostu takie szaraki jak ja i te babcie słuchające Radia Maryja niepójdą na następne wybory i taki to będzie koniec dobrego jakby nie było projektu nowej sprawiedliwej Polski jaką chce robić PIS. Naprawdę trudno mi zrozumieć skąd we władzach PIS taka niechęć czy nieracjonalna nienawiść do tych biednych dzieciątek których jedyną winą jest to że mogą urodzić się chore. Trzeba pomóc odpowiednimi ustawami i finansami rodzicom tych dzieci by ich wychowali a niedawac im możliwości by ich zabijali. Aborcja to krok z którego już się niecofnie. A dziecko choćby chore to dziecko które dał Bóg i tyle na ten temat.