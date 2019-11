Maciej Stuhr: Emigruję wewnętrznie

katolik 5.11.19 9:27

on pyta o bzurne rzeczy,jakieś głupie prywatne działki przydomowe ,nieistotne dla Polski Własnie dlatego,ze nie widzi tego ,co ważne,bo dno go zaslepia,a nie prawda,CZY zadał kiedyś sobie pytanie, JAK PO mogło okraść Polske na miliardy, czy pyta czy oni zostaną z tego rozliczeni przez rząd PIS< czy stana przed Trybunałem Stanu.Jak chce pytac to niech pyta mądrze,a nie pokazuje,ze rozumu nie ma,a jak go nie ma,to niech zwróci się do Boga ,bo tu lezy jego problem,stad niesprawiedliwośc osądu