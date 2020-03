Łukaszenka: Rosja płonie, u nas spokojnie

Rosja podjęła decyzję o zamknięciu granicy z Białorusią. Komentując tę decyzję prezydent Aleksander Łukaszenka powiedział, że pytaniem retorycznym jest pytanie o to, kto powinien się odgradzać. Jak stwierdził, na Białorusi liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem to 36 i sytuacja jest tam spokojna, a Rosja płonie od koronawirusa.

-„Trzeba pomyśleć, jak działać odpowiednio i adekwatnie. Dziwne, że we władzach Rosji nikt nie wie, że pomiędzy Białorusią i Rosją nie ma granicy, nie jest delimitowana ani wyznaczona w terenie. Nie ma granicy, więc nie ma czego zamykać” – odniósł się do tej decyzji prezydent Białorusi.

-„U nich jest pożar, w mediach nie wszystko mówili. Sytuacja jest ciężka. To my powinniśmy się bać, a wy dlaczego się boicie? Przy tym, jaka jest u nas kontrola i stosunek do tego problemu. Trzeba działać wspólnie, to nie – zamknęli granicę” – powiedział Łukaszenka.