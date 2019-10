Ludzie płodzą ponad miarę, a w Polsce znienawidzonego Żyda zastąpił gej. Garść mądrości Marii Peszek

Jak wskazała wokalistka i aktorka, w Polsce co prawda prawie nie ma już Żydów, ale "okropni Polacy" i z tym problemem sobie poradzili...

"W Polsce mieliśmy Jedwabne i ten antysemityzm co jakiś czas wraca. A że prawie nie ma już u nas Żydów, to nowym Żydem jest dzisiaj gej. Ale strach przed obcym nie jest tylko polską specjalnością, to globalny problem"-była łaskawa przyznać artystka.