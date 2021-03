Lockdown w całym kraju? Niedzielski: Wszystko zależy od jednego czynnika

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej, że rządzący biorą pod uwagę scenariusz, w którym w całym kraju zaostrzone zostaną restrykcje. Wszystko ma zależeć od dynamiki wzrostu zakażeń.

Minister zdrowia podkreślił, że ostatnie dane dot. liczby zakażeń koronawirusem w Polsce są bardzo niepokojące.

- „Ten wzrost osiąga dynamikę rzędu 75 proc. i jest to zdecydowane przyspieszenie w stosunku do tego, co obserwowaliśmy w ostatnich dniach. Bo w ostatnich dniach ten średni przyrost zachorowań z tygodnia na tydzień spadał nawet z 30 do 25 proc.”

- mówił Adam Niedzielski.

- „Stąd to, co odnotowaliśmy wczoraj, jest bardzo niepokojącym sygnałem, tym bardziej, że liczba badań wykonanych w niedzielę (...) przekroczyła 40 tys., co tak naprawdę zdarzyło się tylko w szczycie drugiej fali”

- dodał.

Szef resortu zdrowia poinformował, że jeśli w Polsce będziemy mieć do czynienia z dużym przyspieszeniem dynamiki zachorowań, w całym kraju zaostrzone zostaną obostrzenia.

kak/PAP