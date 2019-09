Litwa kupi od USA setki pojazdów opancerzonych

Litewskie ministerstwo obrony poinformowało, że administracja USA wyraziła zgodę na sprzedaż Litwie nowych amerykańskich pojazdów opancerzonych JLTV. Umowę w sprawie nabycia 200 pojazdów zamierza się podpisać jeszcze w tym roku, ale niewykluczone, że w przyszłości Litwini kupią więcej JLTV.

Wiceminister obrony Litwy Giedrius Jeglinskas poinformował, że strony „przystępują do uzgadniania umowy”. Formalnie rząd USA wyraził zgodę, by Litwa kupiła 500 pojazdów JLTV – na wypadek, gdyby wojsko litewskie chciało nabyć więcej tych maszyn. W ten sposób Litwa stanie się trzecim krajem, na uzbrojenie którego trafią pojazdy JLTV. W ocenie ministerstwa obrony „samochody opancerzone JLTV zwiększą mobilność wojska, ochronę żołnierzy i moc bojową”. O zainteresowaniu Litwy nowymi amerykańskimi pojazdami po raz pierwszo zrobiło się głośno w 2017 roku. Wtedy ogłoszono, że dla potrzeb litewskiej armii planuje się zakupić co najmniej 200 pojazdów opancerzonych JLTV, dostawa których miałaby się rozpocząć w 2021 roku. Łącznie jednak Litwini wskazują, że docelowo mogą chcieć zakupić nawet 500 pojazdów z pełnym uzbrojeniem (karabin maszynowy M2). Wartość pojazdów, uzbrojenia i zapasowych części szacuje się na 170,8 mln dolarów, ale suma ta może się jeszcze zmienić w trakcie dalszych rozmów. Na zakup pojazdów i ich utrzymanie Litwa zamierza przeznaczyć w latach 2020-2024 około 142 mln euro.

Lekki pojazd taktyczny JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), noszący też nazwę Oshkosh L-ATV, to pojazd opancerzony o masie 6,4 tony. Maszyna jest przystosowana do desantowania na systemach spadochronowych i do przewozu powietrznego. JLTV ma bazowe opancerzenie chroniące załogę od ognia z broni strzeleckiej średniego kalibru, a także wybuchu min. W razie potrzeby pojazd można dodatkowo opancerzyć. Można go także uzbroić w różne systemy broni, m.in. w rakiety przeciwpancerne. Istnieje kilka różnych wariantów JLTV, także pod względem załogi (dwu- lub czteroosobowa). Amerykańskie wojsko już w 2018 roku zamówiło ponad 6000 pojazdów tego typu (za 1,7 mld dolarów). Również korpus piechoty morskiej planuje zakupić 3000 JLTV.

Zakup JLTV to kolejna duża transakcja, której realizacja wzmocni zdolności bojowe litewskiej armii. Na początku lipca odebrano pierwsze kołowe transportery opancerzone Vilkas. To specjalnie dla Litwy produkowana wersja Boxera. Producentem jest niemiecka ARTEC, spółka joint-venture koncernów Krauss-Maffei Wegmann i Rheinmetall. Kontrakt wartości 385,6 mln euro podpisano w 2016 roku. Zgodnie z nim dostawa łącznie 88 Vilkasów ma być zrealizowana do końca 2021 r.