Tomasz Lis oburzony ułaskawieniem Jana Śpiewaka przez prezydenta Andrzeja Dudę

Tej jesieni może ujrzy swoje sumienie. Dusze czyśćcowe powiedziały Marii Simma, że Bóg przygotowuje wielkie wydarzenie, że wszyscy dowiedzą się o Jego istnieniu. Mówiły, że to wydarzenie jest u progu drzwi a było to już wiele lat temu. Najprawdopodobniej będzie to Oświecenie Sumień. Pan Lis i inni i my także ujrzymy swoje życie w oczach Boga.

Módlmy się za grzeszników i abyśmy my sami przeżyli to wydarzenie.



Króluj nam Jezus w Polsce jako Król !

Pozdrawiam