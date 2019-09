Liroy oskarża Korwina. ,,On poparłby Rosję''

"Słowo. To powiedział przy nas wszystkich. Dla mnie nie ma miejsca w takim towarzystwie. Wcześniej były takie różne akcje przeciwko nam, że my z Rosjanami i tak dalej. Ja w to nigdy nie wierzyłem. Ale jak usłyszałem to, co mówi Korwin, przy wszystkich... Jednocześnie chroniąc panią, która ewidentnie nie powinna być nigdy na tych listach... i broniąc zajęcia Krymu i tak dalej, bo tego nie ukrywa. Ja zostałem inaczej wychowany. To się nie mieści w moim światopoglądzie. Ja się oceniam jako patriota" - powiedział.