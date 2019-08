Liroy-Marzec: Paweł próbował mnie wciągać w to PSL-owskie g***o

Wczoraj Paweł Kukiz na wspólnej konferencji prasowej z PSL poinformował, że jego ugrupowanie wystartuje w wyborach na wspólnych listach z partią Władysława Kosiniaka-Kamysza. Niezwykle mocno skomentował to poseł Piotr Liroy-Marzec.

„Dożynki Kukiz’15 - Bareja by zwariował” - zaczyna swój wpis na Facebooku Liroy-Marzec.

„Najśmieszniejsze jest to że Paweł do mnie dzwonił i próbował mnie wciągać w to PSL’owskie Gówno. Przepraszam czytelników za mój „francuski”. Tfu...”.