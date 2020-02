LGBT, in vitro i zmiany cywilizacyjne. Ciekawa rozmowa!

Leszek 12.2.20 18:06

Dlaczego ten kapłan wypowiada się w taki sposób.



Nie powinien ograniczyć się do faktów.



Lecz w obliczu zła powinien wezwać innych księży do aktywności.



Milczenie biskupów w obliczu wielkiego zła jest nie do przyjęcia.



Stado owiec wilki kradną, ludzie idą do pękła milionami, a tu nie ma reakcji.



Pełna sielanka, nic się nie stało.