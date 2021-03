Lewica ma pomysł na 8 marca. Chce zmienić definicję gwałtu

Dzień Kobiet Lewica chce uczcić złożeniem projektu ustawy dot. zmiany definicji gwałtu. To, jak podkreślają posłanki ugrupowania, jest dla kobiet znacznie ważniejsze niż „kwiatek”.

Klub Lewicy chce złożyć w Sejmie projekt nowelizacji Kodeksu karnego przygotowany przez organizacje kobiece pod kierownictwem Fundacji Feminoteka. Wcześniej o zmianę obowiązujących przepisów, wedle których do gwałtu dochodzi w przypadku doprowadzenia do obcowania płciowego „przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem” apelował RPO. Chodzi o to, aby definicję oprzeć na braku zgody ofiary, a nie na konieczności stawiania przez nią oporu.

- „Zdecydowaliśmy się złożyć projekt i zrobić konferencję na ten temat w Międzynarodowym Dniu Kobiet, bo przecież 8 marca nie wziął się z chęci reklamowania usług kwiaciarni czy cukierni. Za tą datą kryją się nie tylko kwiaty czy dawane dawniej pończochy, ale przede wszystkim prawa kobiet, ich bezpieczeństwo i autonomia”

- mówiła posłanka Anita-Kucharska Dziedzic.

- „Chcemy, by tego symbolicznego dnia rozpoczęła się rzeczywista zmiana w życiu naszym, naszych sióstr i córek, ale także wielu mężczyzn, którzy będą musieli dostrzec, że kobiety mają autonomię w podejmowaniu decyzji dotyczących własnego ciała. Zresztą problem zmiany definicji gwałtu nie dotyczy jedynie kobiet. On dotyczy relacji międzyludzkich. Przemoc seksualna dotyka także mężczyzn i młodych chłopców”

- dodała.

Lewica domaga się również podniesienia minimalnej kary za gwałt i uznania go za zbrodnię, a nie jak jest obecnie, za występek. W ten sposób ma zakończyć się wymierzanie kar w zawieszeniu za gwałt. Posłanka wskazuje, że redefinicja pojęcia gwałtu w prawie szwedzkim o 75 proc. podniosła wymierzanie kary bezwzględnego więzienia za to przestępstwo.

kak/PAP