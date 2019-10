Leszek Miller przed wyborami obraża wszystkich Polaków

Jak przekonywał, PiS wygrywa, to partia Jarosława Kaczyńskiego "obudziła to", co "zawsze w polskim społeczeństwie drzemało".

A co to takiego" Według Millera "pokłady silnego konserwatyzmu zabarwionego takim dosyć prymitywnym katolicyzmem, taką wrażliwością na podrzucanie tezy o wielkości".

A my pytamy, co drzemie w Leszku Millerze i jego kolegach, co to za głęboko osadzone przekonania i emocje, które obudził nie PiS, ale wiele lat temu sowiecki totalitaryzm, skłaniając do deptania godności Polaków i gwałcenia wolności naszego narodu?