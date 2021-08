Leasing w dobie cyfryzacji – rozwiązanie dla nowoczesnego biznesu

Wyobraź sobie rozwiązanie, dzięki któremu w krótkim czasie możesz uzyskać dostęp do firmowego samochodu. Do tego dochodzi również atrakcyjna oferta cenowa oraz fakt, że niezbędne formalności możesz dopełnić bez wychodzenia z domu. To wszystko jest możliwe dzięki nowoczesnej ofercie mAuto. Poznaj szeroki asortyment dostępnych samochodów i przekonaj się, że leasing jeszcze nigdy nie był tak prosty.

Leasing – na czym polega?

Leasing stanowi jedną z najpopularniejszych metod finansowania zakupu firmowego mienia. I choć może dotyczyć wszelkiego rodzaju ruchomości, to najczęściej stosowany jest w przypadku kupna samochodów. Jak wynika z danych opublikowanych przez Polski Związek Leasingu, pojazdy stanowią aż 47,5% wszystkich transakcji leasingowych dokonanych w 2020 roku[1].

Na czym polega leasing samochodów? Strona oferująca leasing i przedsiębiorca zawierają umowę – w zamian za dostęp do pojazdu leasingobiorca zobowiązuje się do dokonywania regularnych miesięcznych opłat. Ich wysokość zależy od wartości samochodu oraz czasu trwania umowy – z przypadku mAuto jest to od 24 do 48 miesięcy. Po jej zakończeniu samochód można wykupić za wartość pozostałą do spłaty lub zwrócić.

Poznaj nowoczesne rozwiązanie – leasing online

Czym różni się leasing online w mAuto od tradycyjnego leasingu? Zasada działania umowy jest taka sama – różni się jedynie metoda jej zawarcia. Cały proces może odbyć się zdalnie za pośrednictwem internetu. Wystarczy wejść na na platformę mAuto i znaleźć samochód dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa.

Wybór ułatwia przejrzysta wyszukiwarka – dzięki niej możesz z łatwością ustawić niezbędne filtry, które jeszcze szybciej doprowadzą Cię do wybranego modelu samochodu. Dostępne auta możesz obejrzeć zdalnie dzięki wysokiej jakości zdjęciom. Każda z ofert zawiera również szczegółowy opis wyposażenia.

Na stronie mAuto znajdziesz zarówno nowe auta w ofercie najmu, jak i pojazdy poleasingowe. Każdy z używanych samochodów posiada certyfikat potwierdzający stan techniczny, historię napraw oraz rzeczywisty przebieg. Do tego dochodzi także ocena wartości według niezależnego rzeczoznawcy.

Zdalny przebieg całej transakcji wieńczy także metoda odbioru samochodu. mAuto może dostarczyć pojazd za darmo pod wskazany adres na terenie całego kraju. Wystarczy określić konkretny termin, a firmowe auto pojawi się w umówionym miejscu.



Źródła:



[1] http://leasing.org.pl/files/uploaded/ZPL_Prezentacja_Wyniki%20braz%CC%87y%20leasingowej%20%20w%202020_15.02.2021_2.pdf