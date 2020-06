Kwaśniewski: Ideologii LGBT jako takiej nie ma. Tak mówią cynicy

Bożena 12.6.20 9:05

Panie Kwaśniewski - gdyby ci ludzie zostali w swoich domach a dosadniej w łóżkach a nie szwendali się po ulicach obrażając zdrowy rozsądek, to nie spotykałaby ich krzywda. Nikt im nie zabrania żyć tak, jak sobie wymarzyli. Ale zmuszanie innych, do zajmowania się ich życiem, to jest daleko idąca przesada. Histeryczni, karykaturalni przebierańcy pozwalają sobie na wyuzdane chamstwo i wulgaryzmy..... Usiłują narzucić większości idiotyczne pomysły (małżeństwa jednopłciowe i adopcje dzieci) a brak zgody na odwrócenie rzeczywistości w kierunku zboczenia odbierają jako krzywdę.. Czy pan, panie Kwaśniewski oddałby tym ludziom np. willę w Kazimierzu, by tam mogliby się spotykać i debatować - być wolni i by tam nie działa się im krzywda? No właśnie. Krzywdę robi sobie każdy kto widzi czarne i wrzeszczy, że to białe. Zakłada coraz to inne maski, by oszukiwać innych i zdrowy rozsądek. Po jakimś czasie (na starość) nie będzie wiedział kim jest i która z masek to jego własna twarz. Przypominam, że sami goniliście gejów i zakładaliście im kartoteki by ich szantażować. Proszę popatrzeć na krzywdę tych, których dotyka faktyczna bieda i porównać z panem Biedroniem zachowującym się jak nastolatek i mówiącym coraz to nowe idiotyzmy (skąd mu się to bierze?) czy Rabiejem, któremu dzieje się taka krzywda, bo wyśmiewają się z niego po upublicznieniu swego wizerunku w łóżku z partnerem. Panie Aleksandrze Kwaśniewski - czy broniłby pan tych niby skrzywdzonych gdyby obrażali rabinów, żydów i pana wartości? Podpisałby się pan pod ich żądaniami?