Kukiz: PiS zajedzie Trzaskowskiego

Marek 25.5.20 13:44

Ale trzeba przyznać, że Trzaskowskiemu na to zasługuje, bo z całych sił musimy blokować szkodników polskiej gospodarki. A ten jest szczególnie niebezpieczny w niecałe pół kadencji rozwalił w Warszawie prawie wszystko co było do rozwalenia.



I już zaciera ręce do posadki prezydenckiej mrucząc pod nosem, cytuję: "co by tu jeszcze spie...ć panowie? Co by tu jeszcze spie...ć?"