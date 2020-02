,,Księża muszą żyć wyłącznie dla Boga''. Francuski biskup popiera kard. Saraha i Benedykta XVI

PancerCrystal 7.2.20 18:39

Mój nick jest ironią na kryształowego i pancernego Banasia.

Niech wpierw kościół da mi spokój i przestanie wyciągać z mojej kieszeni na indoktrynację waszych dzieci, wypasione emeryturki dla swoich spasionych biskupów i księży, na swoje pałace i wiele sięcej.



O ile lepiej by się w Polsce żyło, gdyby te miliardy co idą na kościół, przeznaczyć by na służbę zdrowia, przedszkola, bezpieczeństwo publiczne czy inne.

Pozdrawiam.