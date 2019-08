ks. Roman Kneblewski: Nie wolno nam milczeć!

Nadchodzące lata pozwolą nam sie na własnej skórze przekonac do jakich potworności doprowadzi dzisiejsze przyzwolenie na manifesty LGBT.

Oczywiście nikt nie musi mi wierzyć, ale zakaz ich jakiejkolwiek publicznej aktywności to żadna cena w porównaniu do tego co musi się wydarzyć.

