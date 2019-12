Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr: Aborcja jest jak Holocaust. To żadna przesada

Michał Jan 15.12.19 11:02

To wg Waszej Czerwonej Książeczki. Zapomnieli Wam napisać, że większość tych kar, to była odwołanie głoszonych poglądów i pokuta. Tzw. bezwzględne dożywotnie więzienie (bo było też zwykłe dożywotnie) trwało do 5 lat, a skazany, w ciągu dnia mógł pracować.

Teraz porównajmy to z "karą" dla abortowanych dzieci i wychodzi nam, że aborcję można raczej porównać do bolszewickich i stalinowskich rzezi.