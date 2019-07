Ks. prof. Dariusz Oko: Szatański plan genderystów wobec dzieci

I'm from Londres Nova 29.7.19 11:26

W Polsce rozgorzała dyskusja na temat tego czy "Polska Walcząca" to walczyła o tolerancję dla homoseksualistów czy może jednak o "strefy wolne od LGBT".



Postaramy się przynajmniej częściowo rzucić światło na to zagadnienie.



Przede wszystkim w ówczesnej Polsce temat sytuacji mniejszości seksualnych był niemal nieobecny w debacie publicznej. Było to swoiste tabu, którego zazwyczaj nie poruszano. Natomiast stosunek do kwestii mniejszości seksualnych można odczytać z samego prawodawstwa II Rzeczypospolitej.



W 1932 roku, przy okazji wprowadzania nowego kodeksu karnego, zniesiono w Polsce karalność aktów homoseksualnych. Wcześniej, wedle prawodawstwa odziedziczonego jeszcze po zaborach, homoseksualizm uznawany był formalnie jako przestępstwo. W kwestii dekryminalizowania homoseksualizmu Polska wyprzedziła więc m.in. Szwecję i Danię, które podobne prawodawstwo wprowadziły w latach późniejszych.



A jak wyglądała sytuacja u tych, przeciwko którym żołnierze "Polski Walczącej" występowali - czyli w III Rzeszy? O wiele, wiele gorzej.



Wedle niemieckiego prawodawstwa męski homoseksualizm traktowany był jako przestępstwo karane więzieniem. O ile w czasach Cesarstwa i Republiki Weimarskiej stanowiło to często "martwe prawo", o tyle III Rzesza na szeroką skalę przystąpiła do prześladowań wobec homoseksualistów.



Szacuje się, że na podstawie oskarżeń o homoseksualizm aresztowano w Niemczech ok. 100 tysięcy osób, z czego 50 tysięcy skazano na kary więzienia, a ponad 10 tysięcy wylądowało w obozach koncentracyjnych. Homoseksualizm uznano za zagrożenie dla "czystości" narodu niemieckiego, a jako metody "leczenia" naziści proponowali np. niewolniczą pracę, zastrzyki z testosteronu, albo nawet kastrację. Więźniowie reżimu hitlerowskiego, osadzeni w obozach z uwagi na orientację seksualną, byli też w specjalny sposób znakowani - musieli nosić różowy trójkąt. Prześladowania w III Rzeszy spotykały przede wszystkim homoseksualistów płci męskiej. O wiele rzadziej prześladowano lesbijki, jednak i one były ofiarami represji, a gdy trafiały do obozów nosić musiały czarny trójkąt na znak ich "aspołeczności".



Gdy więc dziś niektórzy pytają gdzie w walce Polski z Trzecią Rzeszą była strefa "tolerancji", a gdzie "strefa wolna od LGBT", odpowiedź nie powinna przysparzać większego problemu.