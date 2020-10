Ks. prof. Bortkiewicz: W słowach papieża jest zbyt wiele niejasności

W rozmowie z portalem DoRzeczy.pl ks. prof. Paweł Bortkiewicz skomentował słowa papieża Franciszka nt. homoseksualizmu, które wywołały w ub. tygodniu ogromne kontrowersje w świecie. Teolog podkreśla, że w wypowiedziach papieża pojawia się zbyt wiele niejasności.

W ub. środę na Festiwalu Filmowym w Rzymie odbyła się premiera filmu dokumentalnego „Franciszek” rosyjskiego reżysera pracującego w Holywood, Jewgienija Afiniejewskiego, będącego prezentacją stosunku papieża Franciszka do problemów społecznych i posługi duszpasterskiej wśród ludzi żyjących „na peryferiach egzystencjalnych”. Po premierze światowe media informowały, że w części odwołującej się do problemu duszpasterstwa osób homoseksualnych Franciszek wyraził aprobatę dla przyznawania praw cywilnych związkom homoseksualnym.

Kontrowersje wokół papieskiej wypowiedzi skomentował w wywiadzie udzielonym portalowi DoRzeczy.pl ks. prof. Paweł Bortkiewicz. Po pierwsze podkreśla on, że niezagrożona jest nauka Kościoła dot. relacji homoseksualnych i statusu małżeństwa. Nawet, jeżeli papież uważa, że związkom homoseksualnym należy się prawna ochrona, to nie może on zmienić wynikającego z Objawienia nauczania Kościoła.

- „Papieskie słowa padają w filmie dokumentalnym, a to miejsce nie oznacza katedry św. Piotra, nie są to słowa ex catedra. Dodatkowo, papież nie stwierdza wprost, że aprobuje związki homoseksualne, tylko mówi o prawie przynależności osób homoseksualnych do kręgów rodzinnych, o bliżej nie określonych formach zabezpieczeń prawnych. To jest punkt pierwszy. Ten element doczekał się bardzo wielu komentarzy, interpretacji, egzegez” – mówi duchowny.

Podkreśla jednak, że w wypowiedziach papieża Franciszka jest zbyt wiele niejasności:

- „Rolą Piotra w Kościele jest utwierdzać swoich braci w wierze. A tutaj pojawia się – paradoks – poprzez te komentarze, interpretacje, opinie to my, lud wierny, jakby utwierdzamy naszego Pasterza w wierze. Nie twierdzę, że papież wątpi, przeżywa kryzys, ale zbyt dużo jest tego typu niejasności w jego słowach. Niejasne są też konteksty – na przykład osoba reżysera tegoż filmu” – podkreśla.

kak/DoRzeczy.pl