Ks. prof. Andrzej Kobyliński: To największy w dziejach kryzys Kościoła

Leszek 16.2.20 14:06

Zonaci kaplani.....



22 Dobrze by się stało, gdyby przez świat przemknęło proroctwo: Nadejdzie dzieo, gdy zobaczycie żonatych kapłanów i msze w językach narodowych". Wspominam z rozbawieniem, że w 1938 roku byłem pierwszym głoszącym to proroctwo. Tego samego roku udało mi się namówid pewną kobietę, by ubiegała się o przyjęcie do seminarium. Byłem także orędownikiem liturgii Mszy Świętej, ale nie parafialnej, tylko rodzinnej, którą odmawiałoby się w domu przed każdym posiłkiem pod przewodnictwem matki i ojca. Pomysły kłębiły mi się w głowie, jeden bardziej ekscytujący od drugiego. Gdy już kooczyłem kodowanie całego programu pojawił się mój przyjaciel i zawiadomił mnie, że zakonnik będzie u niego jutro. Postanowiłem, że spróbuję sprawid, aby ten prosty i niezbyt wykształcony człowiek zmienił swój werdykt. Wiedziałem, jak postępowad. Moje przybycie go nie zaskoczyło. Mój przyjaciel próbował skierowad temat rozmowy na moją osobę, ale bez skutku, więc dał mi umówiony sygnał. Nie byłem zniechęcony, ale delikatnie zaatakowałam tego z pewnością uczciwego człowieka. Oznajmiłem mu, że dokonuje niemalże morderstwa odmawiając mi kapłaostwa. I nalegałem, by wyjawił mi przyczyny swojego oporu. Ale on odparł, że nie kierują nim jakieś racje, tylko Bóg objawia mu stan czyjejś duszy, i na tej podstawie uznał moją za niegodną kapłaostwa. Przyznaję, że mnie to zdenerwowało. To nie była odpowiedź. Ostatecznie jednak wierzyłem, że on nie kłamie. Prawdę mówiąc, nie miał on określonego motywu, by mnie całkowicie odrzucid, żadnego motywu, poza ową intuicją, w każdym razie nic, co miałoby racjonalny charakter. Najgorsze było to, że zakonnik robił wrażenie, jakby nie miał zielonego pojęcia, że jego działania nie są czymkolwiek uzasadnione, wyglądał raczej na kogoś, kim sterują siły magiczne. Oświadczyłem mu, że zamierzam się zaprezentowad jeszcze gdzie indziej. Odparł mi z anielskim uśmiechem, że źle robię, upierając się. Powiedziałem wtedy, że mógłbym odebrad sobie życie, gdybym w ten sposób zdołał dostad się do seminarium. Przytaknął, że wie o tym. Osłupiałem. Przez chwilę patrzyliśmy na siebie w milczeniu. Potem on się odezwał: - Naprawdę nie wiesz, co robisz. Przyznaję, że miałem wtedy ochotę uciec na koniec świata. Ten człowiek posiadał moc, której nie mogłem sobie w żaden sposób wytłumaczyd. 22