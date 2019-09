Jアレk 19.9.19 12:54

Ks. Piotr Pawlukiewicz: Szatan chce, żebyśmy wszystko i wszystkich widzieli źle



Oj, nie księżulku - szatan chce abyśmy wszystko widzieli dobrze, i nie dostrzegali zagrożeń.

Ktoś kiedyś mądrze powiedział: "Największy sukces szatana, to wmówić wszystkim, że go nie ma"



To wy klechy straszycie ludzi wizjami zagłady - wołacie maluczkich do nawrócenia, a sami się nie nawracacie.

Jeśli kataklizm jest blisko, to dlaczego księża pedofile, nie proszą ofiary o przebaczenie, nie dopełniają 5-go warunku dobrej spowiedzi (zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę)?



Kościoły pustoszeją i nie macie sposobu jak to odwrócić - to straszycie.

Co kasy ubywa?