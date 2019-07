Ks. Daniel Wachowiak o wydarzeniach w Białymstoku: Nie ma strefy wolnej od zła. Demon znajdzie szczelinę

"Jesteśmy krajem, który docenia i szanuje innych. Bardzo często tego szacunku, tolerancji dla innych w Europie brakuje. Pokażmy całej Europie, że to jest możliwe"-apelowała była premier.

Z kolei rzecznik Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik powiedział, że przemoc i pogarda w żadnym przypadku nie mogą być usprawiedliwiane i akceptowane. W tym kontekście przypomniał wypowiedź przewodniczącego Episkopatu arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, opublikowaną na łamach tygodnika katolickiego "Niedziela".

"Osoby te nie są w pierwszym rzędzie gejami, lesbijkami, biseksualistami czy transseksualistami - one są przede wszystkim naszymi braćmi i siostrami, za których Chrystus oddał swoje życie i które chce On doprowadzić do zbawienia".