Ks. Bux: Kard. Sarah powinien wyegzorcyzmować Watykan

Janek 22.11.19 13:30

Polskę koniecznie należy wyegzorcyzmować.

Ta totalna wojna Polsko Polska to nic innego jak dzieło lucyfera, a sataniści plemienni niepokojeni mocą Bożą czują się tu swobodnie - to znak do egzorcyzmu polskiego Narodu, do wyrzucenia złego z serc, do pokuty, i do nawrócenia - i jak ręką odjął ustaną wszelkie kłótnie i waśnie narodowe a Polska zacznie się rozwijać z pomocą Bożą.