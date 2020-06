Kreml: Polski się nie boimy, ale NATO i wojsk USA w Polsce - tak

Zwiększenie obecności wojsk USA w Polsce nie jest na rękę Kremlowi. To najlepszy dowód na to, że polityka prowadzona w tym zakresie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości jest słuszna. W piątek rzecznik prezydenta Rosji Władimira Putina Dmitrij Pieskow stwierdził, że gotowość Polski do udostępnienia swojego terytorium innym krajom i blokom „stanowi zagrożenie dla Federacji Rosyjskiej”.