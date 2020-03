Koszmar – ofiary epidemii budziły się w grobach

Tafefobia to strach przed pochowaniem żywcem. Towarzyszy on ludzkości od tysięcy lat. Dzisiaj ci, którzy cierpią na tę fobię, chcą, aby po ich śmierci do trumny włożyć im telefon komórkowy. Kiedyś taką formą zabezpieczenia było montowanie przy grobie dzwonka połączonego sznurkiem z trumną. Miało to pozwolić zmarłemu na wezwanie pomocy w razie „obudzenia się”.