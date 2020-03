Kosiniak-Kamysz zarzuca prezydentowi 'lansowanie się' na koronawirusie

Epidemiolog 23.3.20 17:51

Kto zabrania lansu kandydatom totalnej targowicy na."prezydęta". MKB chce wiecej "inspiratorów" do szpitali, doktor WKK ani inne dochtory z totalnej targowicy nie mogą iść pomóc w szpitalach ponieważ dawno potracili prawo wykonywania zawodu lekarza!!!! PAD wraz z rządem robią tylko uczciwie, rzetelnie to co do nich nalezy, to co normalni Polacy od nich w okresie pandemii oczekują!!!!! Szczęść im Boże w ich pracy!!!!