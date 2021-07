Kosiarka elektryczna – czym się kierować przy jej zakupie?

Kosiarka elektryczna to świetna alternatywa dla tradycyjnej kosiarki spalinowej. Cicho pracuje, nie emituje spalin, jest lżejsza i łatwiejsza w obsłudze, a do tego tańsza w eksploatacji. Doskonale nadaje się do koszenia małych i średniej wielkości trawników. Na co warto zwrócić uwagę przy zakupie kosiarki elektrycznej?

Jak działa kosiarka elektryczna?

Elektryczne kosiarki mają stosunkowo prostą konstrukcję. Ich działanie opiera się na jednofazowym zastosowaniu prądu przemiennego, co sprawia, że ich silniki osiągają moc około 2000 W. W zależności od modelu takie kosiarki mogą mieć silniki komutatorowe (szczotkowe) lub bezszczotkowe. Jeśli natomiast chodzi o części tnące, to aparatura zbudowana jest z nieruchomego ostrza i kilku noży, które obracają się na bębnie. Te elementy nachodzą na siebie podobnie jak nożyce, ścinając precyzyjnie trawę na jednakowej wysokości.

Jak kosić trawę taką kosiarką? Jej obsługa jest bardzo łatwa i nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności. Jeśli mamy kosiarkę zasilaną z sieci, musimy podłączyć ją do gniazdka i przygotować sobie przedłużacz, dzięki któremu będziemy mogli dotrzeć do oddalonych miejsc ogrodu. Jeżeli korzystamy z kosiarki akumulatorowej, przed rozpoczęciem pracy powinniśmy upewnić się, czy akumulator jest naładowany. Następne czynności wykonujemy w takim sam sposób jak w przypadku zwykłej kosiarki. Trawę kosimy od krawędzi trawnika i kierujemy się do jego równoległego brzegu.

Czym się kierować przy wyborze kosiarki elektrycznej?

Zanim kupimy kosiarkę elektryczną, powinniśmy skupić się na kilku zasadniczych parametrach. W ten sposób dobierzemy odpowiednie urządzenie do wielkości trawnika i do swoich potrzeb. Praca w ogrodzie powinna być bowiem przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem.

Napęd – jeśli zdecydujemy się na zakup kosiarki elektrycznej, w pierwszej kolejności będziemy musieli wybrać, czy kupujemy model z napędem, czy bez niego. Kosiarka z napędem nie wymaga od nas wysiłku, ponieważ samodzielnie porusza się po trawniku. Nie musimy jej prowadzić, wystarczy, że będziemy precyzyjnie nią kierować. Natomiast kosiarka elektryczna bez napędu musi być przez nas prowadzona. Jednak ze względu na brak przekładni kątowej, taka kosiarka bez napędu jest lżejsza i łatwiejsza w manewrowaniu niż tradycyjna kosiarka spalinowa.

Sposób zasilania – w kosiarkach elektrycznych producenci stosują trzy rodzaje zasilania: sieciowe, akumulatorowe i hybrydowe (sieciowo-akumulatorowe) . Te pierwsze wyposażone są w długi kabel zasilający, ponieważ wymagają podłączenia do gniazdka. Podczas koszenia trzeba zatem uważać, aby nie najechać na kabel. Pod tym względem dużo wygodniejsze są kosiarki z akumulatorem . Są bezprzewodowe, dzięki czemu zapewniają dużą swobodę ruchów. Należy jednak pamiętać, że kosiarki bez kabla są zazwyczaj cięższe, a akumulator wymaga regularnego ładowania. Czasami w zestawie znajduje się dodatkowy akumulator, który znacznie ułatwia pracę. W ofercie producentów znajdziemy też kosiarki akumulatorowo-sieciowe , czyli takie, które mogą pracować na akumulatorze lub pobierać energię z sieci.

Moc silnika – trudno jest jednoznacznie określić, ile watów powinna mieć kosiarka elektryczna. Wiele zależy bowiem od tego, do jakich celów ma być wykorzystywana. Przyjmuje się jednak, że do skoszenia trawnika o powierzchni do 200 m 2 będziemy potrzebować kosiarki o mocy 1400 W lub mniejszej. Natomiast w przypadku większego terenu, potrzebna będzie kosiarka elektryczna o większej mocy – ponad 1600 W .

Szerokość koszenia – jest to tzw. powierzchnia robocza kosiarki. Zazwyczaj wynosi ona od 28 do około 50 cm . Jeśli w ogrodzie mamy wiele zakamarków, lepiej sprawdzi się kosiarka o węższej powierzchni roboczej.

Wysokość koszenia – dobra kosiarka powinna oferować możliwość regulacji wysokości koszenia trawy. Za optymalną wysokość trawy uznaje się 4,5-5 cm . Natomiast nie należy ścinać trawy na wysokość niższą niż 3,75 cm.

Kosz – kosiarki elektryczne mogą być wyposażone w kosz na odpadki lub system mulczowania. Kosze wymagają regularnego opróżniania, najlepiej do kompostownika lub specjalnie przeznaczonego do tego celu miejsca. Jeśli będzie to dla nas zbyt uciążliwe, lepszym wyborem może okazać się kosiarka z mulczowaniem . Ten specjalny system ścina trawę na drobne źdźbła, które nie muszą być zbierane, gdyż stają się naturalnym nawozem dla trawnika.

Obudowa – tego typu kosiarki mogą mieć obudowę wykonaną z plastiku, metalu lub aluminium. Te pierwsze są lżejsze, ale za to mniej wytrzymałe. Ze względu na to, że mogą szybko popękać, polecana jest kosiarka z obudową stalową lub aluminiową.

Gdzie się sprawdzi kosiarka elektryczna?

Wybór elektrycznej kosiarki do trawy powinien być dobrze przemyślany, gdyż nie sprawdzi się ona na wszystkich powierzchniach. Taka kosiarka polecana jest przede wszystkim do małego i średniego ogrodu. Doskonale nadaje się do skoszenia przydomowego trawnika. Natomiast do trawników o powierzchni powyżej 500 m2 znacznie lepszym rozwiązaniem będzie standardowa kosiarka spalinowa. Z kolei na działkę o powierzchni powyżej 2000 m2 powinniśmy zabrać tzw. traktorek.

Kosiarka elektryczna – gdzie kupić i jaką wybrać?

Kosiarki elektryczne cieszą się coraz większą popularnością wśród konsumentów. Dzięki temu nie brakuje miejsc, w których można je kupić. Kosiarki znajdziemy przede wszystkim w sklepach ogrodniczych i sklepach z AGD, RTV i elektroniką. Coraz więcej modeli pojawia się także w supermarketach i hipermarketach.

Jeśli chcemy mieć pewność, że kosiarka nie zepsuje się po pierwszym użytkowaniu, tylko będzie nam dobrze służyć przez kilka lat, powinniśmy wybrać urządzenie pochodzące od sprawdzonego producenta, np. Gardena, Makita, Stiga, Yato, NAC czy Bosch.