Kościół nie obraża człowieka. Musi bronić rodziny

- Najważniejsze zadanie, jakie stoi przed Kościołem to głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa i pomaganie światu w otwarciu się na miłość Boga – powiedział po spotkaniu rady głównej brazylijkiego episkopatu jego przewodniczący. Abp Walmor Oliveira de Azevedo wezwał także władze sądownicze do uczciwości i roztropności w wydawaniu wyroków oraz do dokładniejszego wyjaśnienia społeczeństwu kwestii przeprowadzania procesów w oskarżeniach o tzw. homofobię.