Korupcja w szpitalu, w którym dyrektorem był Grodzki? Nowe informacje, zawiadomiono CBA

Grodzki marszałkiem senatu, bo już myślałem, że Borusewicz marszałek samolocik będzie rządził w senacie z pupilką szefową senatu Ewą Polkowską, której dawał wysokie (800 tys. zł) premie (nie wiemy jeszcze czy ona mu też dawała).

O Grodzkim słyszymy, że jest lekarzem łapówkażem, dyrektorem szpitala, którego zadłużył na kilkadziesiąt milionów zł i postawił go na skraju bankróctwa . Szpital w końcu zbankrutował ! Ciapa, fajtłapa i matoł, przygłup ekonomiczny i łapówkarz, jak wszyscy z PO. Taki osioł jest marszałkiem senatu, bo na takich opiera się trwanie sowietyzmu w totalnej opozycji ! Ręce opadają ! profesor Grodzki (nie, nie mąż Anny Grodzkiej) ze Szczecina ma dom (120 m2 za 480 tas. zł), mieszkanie (70 m2 za 300 tys. zł) i działkę budowlaną (2750 m2 za 175 tys. zł), jeździ luksusowym Jaguarem XF i posiada setki tysięcy w zł (200 tys.) i obcych walutach USD (24 tys.), € (13 tys.), Fr (13700 ) i papierach wartoćciowych . Ciekawe skąd ? Przecież według niego „łapówki” szły na fundację przy szpitalu, a nie na jego prywatne konto ?!! Ot zagadka !

Wysyłamy Grodzkiemu propozycję, podobnie jak prośby do Bolka o udostępnienie nam metody wygrywania w toto-lotka każdego tygodnia, aby Grodzki podpowiedział nam jak to się robi, że pacjęci lub członkowie ich rodzin wpłacają pieniądze „dobrowolnie” na fundycję, a profesor jako szef tej fundacji ma takie bogactwo na kontach i w nieruchomościach ! Czekamy na udostępnienie nam tych informacji z niecierpliwością, bo biznes oparty na fikcyjnych fakturach dzięki CBA już nie działa.

Jest kolejna osoba , oprócz Prof. Agnieszki Popieli, potwierdzająca, że Grodzki brał łapówki w Szpitalu Szczecin Zdunowo przy ul Sokołowskiego, gdzie był wówczas ordynatorem” – to pan Guzikiewicz (dane osobowe są przekazane do CBA). I kolejni ludzie zgłaszają się, aby potwierdzić łapówkarstwo Grodzkiego ! Oj dzieje się dzieje !