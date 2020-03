Koronawirus. W USA sprzedają miejsca w bunkrach

Wielkim popytem cieszą się również domy na odludziu, ośrodki stworzone na wypadek kryzysu i specjalne bunkry. Amerykańska firma Vivos Group buduje takie schrony w całym świecie. Najbardziej luksusowy z jej ośrodków znajduje się w centralnej części Niemiec. Powstał on na bazie należących kiedyś do ZSRR magazynów. Bunkier odporny jest m.in. na powódź, trzęsienie ziemi, wybuch bomby atomowej. W środku na dwóch poziomach są m.in. stoły do bilarda, pub, a nawet małe kino. Klientów transportuje się samolotem i samochodem bądź helikopterem. Miejsce obsługiwane przez personel i ochronę. W ośrodku nie brakuje zapasów wody, jedzenia, broni, podstawowych leków i środków ochronnych, są tam nawet konie.