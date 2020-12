Koronawirus: Szczepienia mogą ruszyć już za kilka dni

Wygląda na to, że zostało zaledwie kilka dni do rozpoczęcia programu szczepień przeciwko koronawirusowi. Jak poinformował dziś szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, stanie się tak jeśli szczepionka przeciw Covid-19 zostanie dopuszczona do użytku na terenie UE.

W rozmowie na antenie radiowej „Jedynki” Dworczyk podkreślił, że jeśli tak się stanie, szczepienia rozpoczną się zaraz po świętach, 27 grudnia. Oznacza to, że być może do pierwszego dnia szczepień pozostało zaledwie kilka dni.

„Plan jest taki, żeby pierwsze partie szczepionek trafiły do wszystkich krajów unijnych, aby można było rozpocząć szczepienia jeszcze w grudniu”

- zaznaczył Dworczyk, wskazując na interwencję premiera Mateusza Morawieckiego aby szybciej zakończyć obrady nad dopuszczeniem szczepionki.

Odnosząc się z kolei do zwiększenia obostrzeń związanych z epidemią dodał:

„Jesteśmy zmuszeni takie rozwiązania wprowadzić, aby ustrzec nas przed trzecią falą pandemii. Nie jesteśmy jedynymi w Europie, część krajów podjęła je przed nami”.

dam/PR1,niezalezna.pl