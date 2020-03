Koronawirus. Minister Zdrowia zaapelował do posłów

urszula 2.3.20 12:42

no wiesz kontrowac to kazdy moze , ale nie kazdy potrafi kontrowac wysuwajac nowe propozycje. jak dotad to niestety, tylko PARTIA,KTORA CIAGLE KONTRUJECIE przedstawia nam , narodowi, swoje propozycje naprawy " tego całego bałaganu/bajzlu o mały włos nie anarchii, ktory to wielce imponujaca ci opozycja PO/PSL ZOSTAWIŁA. MOZNA KONTROWAC ale kontrowac moadrze tzn. konstrukcyjnie. umiecie to robic? co zaproponujecie w zamian tej waszej kontry?