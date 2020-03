Koronawirus. Już niedługo testy szczepionki

man.of.Stagira 16.3.20 15:41





Wszystko wskazuje NA TO, że w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy KTOŚ

z forum i forumiczy pisujących na forum fronda.pl zachoruje na koronawirusa.



Statystycznie, może się zdarzyć, że u m r z e przez tego wirusa.



ZASTANÓWCIE się nad tym c o jest najważniejsze w ŻYCIU. Jest jeszcze c z a s...



.

Pozdrawiam i życzę Zdrowia