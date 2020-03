Koronawirus i totalna kompromitacja Grodzkiego. Jacek Sasin: Tego się nie da wytłumaczyć

JS 11.3.20 8:32

Pojechał do Włoch po wirusy. Jak zarazi nimi sejm a najbardziej Zjedn. Prawicę, nasze państwo stanie. Przecież o to im chodzi, żeby zablokować, osłabić, położyć na kolana, skompromitować nasz kraj wobec wielkiej, mądrej, bogatej ale coraz bardziej anty Chrystusowej grupy państw Europy zachod.

Lekarze mają swoje tajemnice jak odzyskać zdrowie po zarażeniu się tym czy tamtym, którymi nie chcą dzielić się z ludźmi. Nie chcą bo wtedy stracą klientów i swoje dochody. To takie proste. Piszę to ogólnie, bo oczywiście są wyjątki. Lekarz to człowiek z powołania ale do pieniędzy. Zawsze był, jest i będzie, dopóki nie będziemy mieli uzdrawiania duchowego z pomocą Bożą. Jak lekarzowi nie zapłaci się odpowiednio, nie będzie chciał leczyć, nie będzie chciał pomóc. Taki mamy świat. I wy go kochacie ? Ja po poznaniu prawdy o tym świecie na jakich kłamstwach został zbudowany, już od jakiegoś czasu przestałem go kochać.

Króluj nam Chryste jako Królu Polski. Tu i jedynie tu jest dla nas ratunek.

Pozdrawiam