Koronawirus: 12 tys. zarażonych, kilkuset zmarłych w samych Chinach

zaniepokojony 1.2.20 11:40

To jest sytuacja trudna.

Natychmiast rodzą się pytania.

Epidemia dzisiaj to chyba nie to samo co w średniowieczu.

Np:

Czy ten wirus jest prawdziwy?

Czy to jest rzeczywiście jednak groźna epidemia?

Czy wirus został sztucznie wyhodowany?

Czym różni się od sezonowej grypy której wirus co roku mutuje?

Czy koncerny farm. mają interes żeby sprzedawać szczepionki?

Czy to jest pretekst do izolacji, kwarantanny ludzi?

Rzeczywiście jest to niepokojąca sytuacja.