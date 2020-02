Kopacz: Przemoc domowa jak donoszenie na Polskę

Kolejnego porównania, które jest całkowicie oderwane od rzeczywistości realnej, tej w której żyjemy użyła Ewa Kopacz, europosłanka PO. Porównała ona donoszenie na Polskę w Brukseli do „zgłaszania policji przemocy domowej”.

- Czy byłoby to coś złego, gdyby matka poszła i zgłosiła na policję, że jej synek jest katowany przez jej męża? Czy to będzie donosicielstwo? Czy to będzie dbałość o przyszłość i życie tego dziecka