Kontratak ''nadzwyczajnej kasty'' III RP

Nie wyobrażam tego sobie, to byłoby takie rozdwojenie jaźni - mówi Małgorzata Gersdorf odpowiadając na pytanie, czy Zbigniew Ziobro powinien zajmować się śledztwem ws. byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka.

Tak, jak on żądał kiedyś dymisji ministra sprawiedliwości, tak już dawno oczekiwałabym jego dymisji, ponieważ za jego rządów były także te samobójstwa w więzieniach i za to przecież pan minister Ćwiąkalski podał się do dymisji – mówiła w rozmowie z RMF FM.