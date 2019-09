Koniec wiz do USA. Polska spełniła wymogi programu Visa Waiver

Odsetek odmów przy podaniach o wizy w amerykańskich konsulatach spadł w Polsce do poziomu 2,8 procent. To oznacza, że nasz kraj może zostać objęty amerykańskim programem bezwizowym - visa Waiver. W USA rok budżetowy kończy się 30 września i właśnie wtedy Polska może zostać zaproszona do udziału w tym programie.