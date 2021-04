Koniec lockdownu 18 kwietnia. "Rozważamy otwarcie usług na świeżym powietrzu"

- Jednym z wariantów, który jest brany pod uwagę w zakresie odmrażania, to właśnie odmrażanie usług na świeżym powietrzu - poinformował rzecznik rządu Piotr Muller w odpowiedzi na pytanie o koncepcje ponownego otwarcia gospodarki po zakończeniu obowiązujących obostrzeń 18 kwietnia.

Obowiązujące obostrzenia zostały wczoraj przedłużone do dnia 18 kwietnia. Zamknięte są m. in. restauracje, hotele, kina, teatry, centra handlowe.

Rzecznik rządu Muller w rozmowie z Polskim Radiem udzielił informacji dotyczących scenariuszy ponownego otwarcia gospodarki po 18 kwietnia.

- Myślę, że to za wcześnie, żeby potwierdzać tego typu informacje. Chciałbym, żeby to było możliwe; do 18 kwietnia mamy aktualne obostrzenia. Oczywiście jednym z wariantów, który jest brany pod uwagę w zakresie odmrażania, jest właśnie odmrażanie tych usług na świeżym powietrzu - stwierdził Muller.

Ponadto jego zdaniem wiele osób nie przestrzega obostrzeń pomimo bardzo jasnych instrukcji w tym zakresie. Konieczne jest zatem opracowanie systemu, który pozwoli na otwarcie gospodarki bez jednoczesnego doprowadzania do wybuchu kolejnej fali covid.

jkg/tvp info