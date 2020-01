Komisja Europejska wnioskuje do TSUE o kary dla Polski

realista 24.1.20 11:55

Polska powinna zaprzestać wpłat członkowskich do UE!, tak długo jakby miala być obciążona Polska karami, KE jak również TSUE nie maja prawa do zastosowania takich kar ponieważ nie ma do tego podstaw prawnych ani w traktatach ani w żadnym innym prawie UE, to tylko gnijące lewactwo wrzeszczy, anarchiści PE i KE tak mają, wrzaskiem i rozgłosem chcą wymusić narzucenie dyktatury UE innym państwom które są podmiotami a nie przedmiotami. Polecam POLEXIT.