Komisja Europejska chce zawieszenia Izby Dyscyplinarnej

W imieniu polski głos zabrała wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska. Podkreśliła, iż podtrzymuje dotychczasowe argumenty rządu RP zawarte we wszystkich pismach procesowych dotyczące braku przesłanek do zastosowania środków tymczasowych. Zapewniła, że stan prawny w Polsce od momentu złożenia skargi KE do TSUE do momentu złożenia wniosku o środki tymczasowe nie uległ żadnych zmianą. Podkreśliła, że jeśli TSUE przychyli się do wniosku KE, efektem będzie to, że nie będzie można pociągnąć do odpowiedzialności w ramach postępowań dyscyplinarnych nie tylko sędziów, ale również przedstawicieli innych zawodów prawniczych.