Kolejna tajemnicza śmierć rosyjskiego oligarchy w Wielkiej Brytanii

Obretecki został potrącony przez samochód podczas spaceru z psem. Mężczyzna wracał do swojej posiadłości w Oxshott Heath w hrabstwie Surrey. 49-latek został potrącony. Trafił do szpitala i zapadł w śpiączkę, a po kilku dniach zmarł. Znajomu Rosjanina przekonuje teraz, że śmierć mogła nie być przypadkowa. Sprawę opisuje "The Times".