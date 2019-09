KO chowa Tuska. Stał się żenującym obciążeniem

Donald Tusk, szef Rady Europejskiej i były premier, miał wrócić z Brukseli do Polski i uratować totalną opozycję przed prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Gorąco oczekiwany wybawiciel jednak nie przybędzie. Wszystko wskazuje na to, że dla Koalicji Obywatelskiej Tusk jest już tylko obciążeniem. Właśnie wykonano bardzo wymowny gest, który jasno tego dowodzi.

Jeszcze do niedawna były premier był niezwykle chętnie wykorzystywany przez totalną opozycję. Ruszył do akcji między innymi przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Ale totalna opozycja sromotnie je przegrała - i to mimo wielkich nadziei. Teraz po Tusku ani śladu. Leszek Jażdżewski pytany o sprawę odpowiedział Wirtualnej Polsce wymijająco: "Donald Tusk ma dużo pracy".