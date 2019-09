'Kiedy te g...a przestaną płynąć?' Warszawiak masakruje Trzaskowskiego

PePe 26.9.19 20:12

Lemingi zasługują na taplanie się we własnym g... miłych wrażeń. Szkoda tylko, że to g... rozrzucane jest po polach całej Polski. No nic, lemingi w końcu będą własne g... żreć razem ze smacznymi i pożywnymi metalami ciężkimi, które dostają się do tego szlamu z zakładów przemysłowych. Ciekawe czy za rok na produktach spożywczych pojawi się jakieś nowe E555 z wyjaśnieniem: wyprodukowano z warszawskiego g... przy wsparciu p. prezydenta Czajkowskiego i środków unijnych.